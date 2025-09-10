Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan Projesi" çerçevesinde Bardakçı Ortaokulu öğrencileri, Van Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek; ormanların önemi, çevre bilinci ve doğa sevgisi konularında bilgilendirildi. Program kapsamında öğrencilere fidanlar hediye edildi. Hediye edilen fidanların okul bahçelerine dikileceği ve düzenli bakımlarının öğrenciler tarafından yapılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Yeşil Vatan Projesi’nin çocuklara doğa bilinci kazandırdığını belirtti. İl Müdürü Aras, "Öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri, geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır. Fidan dikim etkinlikleriyle çocuklarımız hem doğaya sahip çıkmayı öğreniyor hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazanıyor" dedi.

Yaz aylarında birçok kentte meydana gelen orman yangınlarının doğayı korumanın önemini bir kez daha hatırlattığını dile getiren Aras, çocukların bu bilinçle yetişmesinin gelecekte benzer felaketlerin önlenmesinde en güçlü güvence olacağını kaydetti.