Üzümlü Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla mahallede kortej yürüyüşü yapan öğrenci ve öğretmenler, daha sonra okul bahçesinde Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Mahalle sakinleri de yürüyüş sırasında öğrencilere şeker ve çikolata ikram etti, bayramlarını kutladı.

Öğrencilerden Rabia Nur Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını dile getirdi.

Altun, "Kortej yürüyüşü yaptık. Türkiye haritasını koreografisi oluşturduk. Bayramın coşkusunu yaşıyoruz. Mahallede büyüklerimiz bize şeker ikram etti. Çok sevindik. Bu bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etti. Bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

Hane Nur Bayram da bu bayramın dünyada hiçbir ülkede olmadığını, Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla Türkiye haritasının koreografisini oluşturduklarını ifade eden Bayram, "Mahallemizde yürüyüş yaptık, büyüklerimiz bayramımızı kutladı. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Öğretmen Ahmet Özdemir de "Egemenliğin, bağımsızlığın çok önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Biz de vatanımızın kıymetini bilmeleri açısından çocuklara bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla mahallede yürüyüş gerçekleştirdik. Vatandaşlarla birlik, beraberlik içinde bayramınızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.