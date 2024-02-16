Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre Ocak ayında Türkiye genelinde 80 bin 308 konut satıldı. Türkiye geneli konut satışı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına oranla yüzde 17,8 azaldı.

Ocak ayında en çok konutun satıldığı il İstanbul oldu. İstanbul’da 13 bin 423 konut satıldı.

En az konut satılan 3 il ise; 40 konut ile Bayburt, 38 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Ardahan oldu.

VAN’DA SATIŞI YAPILAN KONUT SAYISI

Van’da 2024 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 557 konut satıldı. Van’da geçen yıl ocak ayında ise 732 konut satıldığı göz önünde bulundurulduğunda konut satış oranında, geçen yılın ocak ayına oranla yüzde 23,90 düşüş yaşandığı görüldü.

Van 732 konut satışı ile Türkiye genelinde 35’inci sırada yer aldı.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SAYISI

2024 Ocak ayında ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayısı verilerine göre yılın ilk ayında yabancılara toplam 2 bin 73 konut satıldı. En çok konut satılan uyruk 555 konut satışı ile Ruslar olurken, Van’da da ikamet ettiği bilinen İranlılar, ikinci sırayı alarak Türkiye’den 208 konut satın aldı.

SATIŞ ŞEKLİNE GÖRE KAÇ KONUT SATILDI?

Satış şekline ve durumuna göre konut satış sayılarına göre Ocak ayında ülke genelinde satışı yapılan 80 bin 308 konutun 5 bin 915’i ipotekli satış ile satıldı. İpotekli satışın, toplam konut satış payı içindeki oranı yüzde 7,4 oldu.

Toplam konut satış oranı içerisinde yüzde 31,5 paya sahip olan ilk el satış ile 25 bin 263 konut ilk elden satıldı. Kalan 55 bin 45 konut ise ikinci el kategorisinde satıldı.