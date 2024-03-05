Van’da Obezite Ile Mücadele Standı Kuruldu

Van İl Sağlık Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında stant açtı. Bir AVM’de açılan stantta vatandaşların kilo, boy ve şeker ölçümleri gerçekleştirilip, bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğuna vurgu yaparak, obezitenin aynı zamanda birçok hastalıkta riski artırdığını söyledi.

Bostancı, “Obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasıyla kolaylıkla önerebilecek bir hastalık. Sağlıklı beslenme dediğimiz yeterli sıvı alımının, su tüketiminin olması, günde 400 gramın altında olmamak şartıyla sebze-meyve tüketiminin olması, aşırı protein ve karbonat tüketiminden kaçınmak, tuz ve şeker tüketiminin azaltılması ve aynı zamanda hazır paketli yiyeceklerin tüketiminin sınırlandırılmasıyla sağlıklı bir beslenme kültürü edinmekle beraber fiziksel aktivitenin arttırılmasıyla da biz obeziteyi kolaylıkla önleyebiliriz” dedi.

Aktif bir yaşam tarzının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirten Bostancı, “Bakanlığımızın 2024 yılı ‘Dünya Obezite Günü’ için belirlediği ‘Sağlıklı beslen, egzersiz yap sağlıklı kiloda kal’ teması çerçevesinde biz il merkezimize ve ilçelerimize stantlar kurduk. Vatandaşı bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda kamu kurum kuruluşlarının iş yerlerine afiş, broşür asılması ve dağıtımları yapıldı.

Bunlarla ilgili faaliyetlerimiz devam edecek. Biz vatandaşlarımızın obeziteye mahkum kalmaması için sağlıklı hayat merkezlerine bekliyoruz. Şu an İpekyolu, Erciş ve Tuşba’da sağlıklı hayat merkezlerimiz var. İnşallah yıl içerisinde Edremit'te de iki tane sağlıklı hayat merkezimizi aktif hale getirmeye çalışıyoruz.

Vatandaşlarımız burada diyetisyenlerimizden, psikologlarımızdan, fizyoterapistlerimizden, hekimlerimizden ve hemşire arkadaşlarımızdan ücretsiz danışmanlık hizmetleri alarak, yaşam standartlarını daha yukarıya çıkarıp, sağlıklı yaşam kültürünü kazanabilirler. Ben bu manada bütün vatandaşlarımızı sağlık merkezlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zubeyde Kul ve sağlık çalışanları katıldı.