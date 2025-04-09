Van'da uzun yıllardır eksikliği konuşulan Van Spor Tesisleri için harekete geçildi.

Bir süre önce Van Valisi Ozan Balcı'nın yapılacağını açıkladığı, geçtiğimiz günlerde de Kulüp Başkanı Erol Temel' in dile getirdiği tesis için kollar sıvandı.

İlk olarak tesisin yapılacağı alanda sondaj ve etüt çalışmalarına başlandı. Yakın zamanda tesisin temelinin atılması bekleniyor.

Konu hakkında Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada: "Bu sadece bir inşaat süreci değil, bu; Van’ın futbol hafızasında yeni bir sayfanın, geleceğe uzanan bir köprünün ilk harcıdır. Bu tesisler tamamlandığında, Van artık sadece yetenekli futbolcular yetiştiren bir şehir değil; sporun kültürle, disiplinle ve aidiyetle buluştuğu örnek bir kent olarak anılacaktır. Bu süreçte emeği geçen Sayın Valimiz Doktor Ozan Balcı’ya ve emeği geçen herkese Vanspor camiası adına en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vanspor Futbol Kulübü olarak bu heyecanı hep birlikte yaşıyor; geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz" denildi.