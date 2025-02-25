2018 yılından bu yana Hüsni Hat sanatı ile ilgilendiğini ifade eden Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Yusuf Nuri Tanrıtanır, hat sanatçısı Ahmet Hüsrev Koyuncu öncülüğünde yapılan eserlere ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Van’da hat sanatının önemli isimlerinden biri olan Ahmet Hüsrev Koyuncu’dan eğitim alarak hat sanatçılığına adım atan Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Yusuf Nuri Tanrıtanır, hat sanatını Bedesten Çarşısı’nda bulunan işyerinde yaşatıyor.

Kolayca silinebilir, kazınabilir olması ve erken solmaması nedeniyle hattatlar tarafından tercih edilen bir mürekkep cinsi olan is mürekkebi, günümüzde Vanlı hat sanatçıların eserlerinde anlam kazanmaya devam ediyor.

İs mürekkebinin yanı sıra hat sanatında; yumurta akından yapılan aharlı kağıt ile tek kamışın ya da belli uzunluktaki bambunun kesilip şekillendirilmesiyle yapılan kamış kalem de kullanılıyor.

“HAT MANEVİ DERİNLİĞİ YÜKSEK BİR SANAT”

İs mürekkebi, kamış kalemler ve aharlı kağıtlarla hat sanatının duvarları güzelleştirdiğini ifade eden Yusuf Nuri Tanrıtanır, “Hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu’dan ders alarak bugünlere kadar ilerlettik bu sanatı. Hat tasarımlarını kendi elimizle yapıyoruz. Levhalarımız; lazer, makine ve bunlara benzer bir uygulama olmadan tamamen el emeği olarak tasarlanıyor. Sülüs, kufi, naht gibi sanatlar üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Hat, sanatsal görüntüsünün yanı sıra manevi açıdan da oldukça önemli bir değer. Hat manevi derinliği yüksek bir sanat” dedi.

Hat sanatının yapım aşamalarından bahseden Yusuf Nuri Tanrıtanır şunları kaydetti:

“Hat sanatında is denilen bir mürekkep kullanıyoruz, kullanılan kağıtlar ise yumurta akıyla yapılarak aharlı kağıt formunu alıyor. Hem is mürekkebi hem de aharlı kağıdı, yapılan hatanın düzeltilmesinde hat sanatçılarına kolaylık sağlayabiliyor. Kişiye özel hat sanatı isteyen, tabloları kişiselleştirebiliyoruz da. Hat sanatının yapım süresi değişkenlik gösterebiliyor. Bir günde bitirilen hat çalışmaları da var, günlerce süren hat çalışmaları da var.”

“HAT SANATINA İLGİ ARTTI”

Hat sanatına olan ilginin gittikçe arttığından bahseden Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Tanrıtanır, “Hat sanatımızı hem öğretiyoruz, hem de yaygınlaştırıyoruz. Havaların ısınmasıyla beraber öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler yaparak bu sanatın daha fazla ön plana çıkması içim çalışmalar yapacağız. Hat sanatındaki motiflerde hayat var, büyük bir manası ve derinliği var, yazıya ruh katılıyor. Bu derinliğe olan ilgi arttı, bizler de bu durumdan çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.