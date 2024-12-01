Geniş meralar ve yaylalara sahip ayrıca küçükbaş hayvancılık varlığının en çok olduğu iller arasında olan Van’da besicilere koyun desteği verilerek hayvan varlığının korunması ve arttırılması amaçlanıyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinin son durumu hakkında WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu.

“2024’TE KREDİ TUTARI 600 BİN TL”

Besicilere olan desteğin 4. yılında devam ettiğini belirten İl Müdürü Görentaş, “Şuan proje kapsamında kredi miktarı 600 bin TL... Bunun 300 bin TL’si sıfır faizli, bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli. Proje, gelen talepler neticesinde katlanarak devam ediyor. Verilen kredi miktarı her yıl ocak ayında alınan kararla güncellenmektedir. Proje başarılı bir şekilde sürdüğü için gelecek yıllarda da devam edecektir.” dedi.

“PROJEYE 15 BİN KİŞİ BAŞVURDU”

Şu ana kadar 2044 kişiye yaklaşık 202 bin hayvan dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Görentaş, “Proje başladığı günden bu yana 511 milyon 955 bin kredi kullanımı oldu. Bugüne kadar 15 bin 663 kişi başvuru gerçekleştirmiş durumda. Bu kişiler içerisinde uygun bulunan yaklaşık 15 bin kişinin dosyasını kredi için Ziraat Bankasına yönlendirirdik. Bu krediyle 202 bin 435 hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.” İfadelerini kullandı.

“PROJEDEN EN ÇOK FAYDALANAN İL VAN OLDU”

Projenin kent ve bölge hayvancılığına ciddi katkılar sunduğunu dile getiren Görentaş, “Yoğun bir talep var. Bölgedeki küçükbaş hayvancılığın düşmemesi ve daha çok gelişmesi için katkı sunmuş olunuyor. Hayvancılık sektörüne memleketimizde bu denli bir kredi miktarının sağlanması büyük avantaj oluyor. Bu proje kapsamında en çok faydalanan il ise Van oldu.” şeklinde konuştu.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Projenin ilk şartı köyde ikametin olması ve kredi kullanımı gerçekleştirilirken en az 100 küçükbaş hayvan alınmasıdır. Kredi kullanımı ve hayvan alımı gerçekleştirildikten sonra belli periyotlarda işletmeler kontrol ediliyor, şartımız var. Yağışlı bir yıl geçirdiğimiz için mera alanları iyi durumdaydı, bundan dolayı bu yıl başvurular daha çok oldu.” sözlerine yer verdi.

Wanhaber: Mecnun Çali / Fatma Öztürk