Toplam 30 milyon 590 bin m³ depolama hacmine sahip olacak baraj ile 49.400 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşacağı aktarıldı.

Van Çaldıran Çubuklu Barajı için ilk kazma vuruldu.

Konu ile ilgili paylaşım yapan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Proje tamamlandığında; Yıllık 345 milyon 673 bin TL ülke ekonomisine kazandırılacak, 4.838 kişiye istihdam imkânı sağlanacak” dedi.

Türkmenoğlu; “Temelden 47 metre yüksekliğe ve 406 metre gövde uzunluğuna sahip olacak Van Çaldıran Çubuklu Barajı; bölgenin tarımsal kalkınmasına güç katacak, üreticilerimize güvenli ve sürdürülebilir su kaynağı sunacak. Toplam Proje Maliyeti: Yaklaşık 1,2 milyar TL.” diye kaydetti.