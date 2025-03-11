Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı devlet memurları Kanunu’nun 4. maddesine göre istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralamasına göre işçi alımı yapacağını duyurdu.

İlanda 2 bin 674 adet destek personeli şoför- operatör ve 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri olmak üzere toplam 3 bin 477 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

Söz konusu ilana göre Van’da 2 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri personeli ve 3 şoför - operatör personeli olmak üzere toplam 5 kişi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

-En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

-Şoför ve operatör alanı için en az B sınıfı sürücü belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olmak.

-22 yaşını tamamlamış olmak.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Adaylar 17.03.2025 – 28.03.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 28.03.2025 tarihi gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Orman Genel Müdürlüğü başlığı altındaki linkten ulaşabilir.