Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, istilacı bir zararlı olan Kahverengi Kokarca Böceği konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

Söz konusu zararlı ile mücadelede yapılması gerekenler konusunda tanıtım çalışmaları yapılırken, broşür dağıtımı da gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelleri de bilgilendiriliyor.

KAMU SPOTU HAZIRLANMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında mücadelesi yürütülen istilacı zararlı organizma olan ''Kahverengi Kokarca" konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla kamu spotu hazırlamıştı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü adına Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan kamu spotu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onayı sonrasında paylaşıma açılmıştı.