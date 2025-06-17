Baştan aşağı yenilenecek olan caddede drenaj, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılacak.

730 METRELİK ESKİ CEZAEVİ CADDESİ SİL BAŞTAN YENİLENİYOR

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan paylaşımda, “Büyükşehir Belediyesi ana arterlerde yapılan yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif caddeleri daha kullanışlı hale getirmek için kolları sıvayan, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İki Nisan Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında bulunan 730 metrelik Eski Cezaevi Caddesi’ni sil baştan yeniliyor. 22 Haziran Pazar günü başlayacak olan çalışmaların bir ayda tamamlanması hedefleniyor. Mevcut durumda büyük bir kısmında kaldırım bulunmayan ve altyapısı yetersiz olan Cadde de drenaj hattı, kaldırım ve sıcak asfalt çalışması yapılacak.” denildi.

CADDE 1 AY TRAFİĞE KAPANACAK

Paylaşımın devamında, “22 Haziran Pazar Günü’nden itibaren 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak olan Cadde de yoğun bir çalışma yürütülecek. Ayrıca bu süreçte caddeye bağlantısı olan Uzun Sokak ve Şehit Osman Sokak da araç trafiğine kapalı kalacak.” ifadelerine yer verildi.