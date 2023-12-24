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Van'da akşam saatlerinden itibaren üst üste elektrik kesintileri meydana geldi. Kentin bir çok noktasında olan kesintiler yaşamı zorlaştırırken, GSM operatörlerinde de aksamalar meydana geldi. Bazı operatörlerde internete erişim sağlanamazken, iletişimde aksaklıklar meydana geldi.

Konuyla alakalı WanHaber'e konuşan Abdullah Maya isimli vatandaş, "Kış günü elektrik kesintisi bir sefere mahsus olabilir anlarız ama üst üste 5-10 dakika arayla meydana gelen kesintiler yaşamı zorlaştırıyor. Şuana kadar 6 defa elektriklerimiz kesildi. Dengesiz ve düzensiz giden elektrik kesintileri beyaz eşyalara da ciddi manada zarar veriyor. Elektrik olmadığı için doğalgaz çalışmıyor ve ısınmada da problem yaşıyoruz" ifaddesine yer verdi.

Haber ihbar hattımıza ulaşan vatandaşlar elektrik kesintilerinden dolayı VEDAŞ'a tepki gösterdi.