Bahçesaray ilçesindeki Feqîyê Teyran Türbesi civarında, ender rastlanan bu türü gören doğaseverler, semenderi bir süre inceledi. Canlının zarar görmemesi için titizlikle davranan grup, kısa bir gözlemin ardından semenderi doğal yaşam alanına bıraktı.

"Semenderler, üzerlerindeki beneklere göre isimlendirilir"

Konuya ilişkin konuşan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, benekli semenderlerin çeşitli türlerinin bulunduğunu belirtti. Bahçesaray gibi doğal zenginliği yüksek bölgelerde endemik semender türleriyle karşılaşmanın mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Türkiye’nin farklı bölgelerinde, yalnızca o bölgeye özgü olan endemik semender türleri bulunmaktadır.

Bizim bölgemizde de sarı benekli semender görülmekle birlikte, bu tür endemik değildir ancak nadir karşılaşılan türler arasındadır. Bahçesaray ilçesinde yapılacak detaylı bilims

el çalışmalarla, bölgede endemik semender türlerine rastlanması da mümkündür. Semenderler, üzerlerindeki beneklere göre isimlendirilir. Bu benekler, türün zehirli olup olmadığını ya da cinsiyetini belirlemede de bir ölçüt olarak kullanılabilir. Bir bölgede semenderlerin yoğun şekilde bulunması, o bölgedeki ekolojik dengenin sağlıklı, düzenli ve temiz bir şekilde sürdüğünü gösterir" dedi.

Semenderlerlerin ekolojik bir ayıraç olarak da değerlendirildiğini dile getiren Aslan, popülasyonlarının fazla olması, bölgedeki ekosistem ve habitatın doğal işleyişinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.