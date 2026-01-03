Üniversitede eğitim gören topluluk üyeleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında haftanın belirli günlerinde kentteki ilkokullara giderek öğrencilerin çevre konusunda farkındalığını artırmaya çalıştı.

Üniversite tarafından tahsis edilen araçlarla geçen yıl 100 okulu ziyaret eden Genç TEMA Topluluğu üyeleri, 2 bin 125 öğrenciye kuraklık, iklim değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm, ekosistem ve biyoçeşitlilik konularında eğitim verdi.

Ziyaretlerde resim, bez çanta ve yüz boyama etkinlikleri yapan topluluk üyeleri, kuş evleri ve yemlikler yaptı, okulların bahçesine fidanlar dikti.

Minik öğrenciler, topluluk üyelerinin yardımıyla yaptıkları kuş evlerini ve yemlikleri, okulların bahçesindeki ağaçlara astı.

"Çocukların heyecanı ve enerjisi bizi mutlu ediyor"

TEMA Vakfı İl Temsilcisi ve Van YYÜ Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rabia Sena Dalkılıç, AA muhabirine, kentte yaklaşık 2 bin 600 üyeyle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çalışma alanlarının gönüllülük, savunuculuk ve eğitim gibi başlıklar altında şekillendiğini belirten Dalkılıç, "Özellikle küçük yaş gruplarındaki öğrencilerle erken dönemde buluşarak onlara doğa sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Çevre kirliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. En keyif alarak yaptığımız çalışmalar, 'Minik TEMA' ve 'Yavru TEMA' kapsamında anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik eğitimler. Çocukların heyecanı ve enerjisi bizi çok mutlu ediyor. Küçük yaşlardan itibaren bilinçli bireyler yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocukların doğayla empati kurmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Küçük yaş gruplarında soyut kavramları anlatmak zor olabiliyor. Bu nedenle çocukların doğaya birebir dokunabileceği, somut deneyimler yaşayabileceği etkinlikler planladık. Bu kapsamda fidan dikimi gerçekleştirdik, öğrencilerimizin evlerinden getirdiği geri dönüşüm kutularına tohum ekimleri yaptık, kuş yemlikleri hazırladık. Doğa sevgisinin ancak doğayı sahiplenerek ve empati kurarak gelişeceğine inanıyoruz. Fidan diken, kuşları besleyen, toprağa dokunan bir çocuğun ilerleyen yıllarda doğaya karşı sorumluluk bilincinin çok daha güçlü olacağına inanıyoruz. Erciş, İpekyolu, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde 100 okula ulaştık. 'Sıfır atık, Su Kardeşliği, İklim TEMA, Evimiz Dünya, Suyun Yolculuğu" gibi projelerle anaokulundan liseye her kademeden öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz."

"Küçük kalplerde büyük umutlar yeşertmeye çalışıyoruz"

Van YYÜ Genç Tema Topluluğu Başkanı, Eczacılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi İbrahim Aka ise orman yangınları, iklim değişikliği, su kıtlığı, sıfır atık ve geri dönüşüm gibi konularda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Doğayla iç içe yaşayan çocuklara farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Aka, şöyle konuştu:

"Çocuklara doğayı korumaktan ziyade doğanın bir parçası olduklarını hissettirmeyi hedefliyoruz. Etkinlikler sonunda öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler hedefimize ulaştığımızı gösteriyor. Çalışmalarımız oldukça verimli ve güzel geçiyor. Dersler, sınavlar, okul temposu derken okul ziyaretleri ve etkinlikler insanı bazen zorlayabiliyor ancak şunu çok iyi biliyoruz ki geleceğimizin kurtarıcıları bugünün çocukları. Biz de geleceğimizi güvence altına almak için çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Biz yaşatmaya gönüllüyüz. Küçük kalplerde büyük umutlar yeşertmeye çalışıyoruz."