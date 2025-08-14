Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylemler kapsamında Van’da da çok sayıda sendika üyesi, Van Valiliği önünde toplanarak “Yetersiz Teklife Hayır, Gelirde Adalet İstiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Basın açıklamasında Memur-Sen Van İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca, kamu işvereninin sunduğu zam teklifini kabul etmediklerini vurgulayarak, memur ve emeklilerin beklentilerinin karşılanmadığını ifade etti.

“YETERSİZ TEKLİFE HAYIR, GERÇEKÇİ TEKLİF BEKLİYORUZ”

Memur-Sen Van İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca, kamu işvereninin 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifinde bulunduğunu hatırlatarak, bu teklifin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Uca, “İşveren heyetinin bu teklifini yok sayıyor ve gerçekçi bulmuyoruz. Görüyoruz ki işveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür.” dedi.

Uca, basın açıklamasında refah payı, taban aylığa zam ve adil bir ücret politikası talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, teklifin içinde kira artış oranlarının, yüksek enflasyonun, temel gıda ve barınma giderlerinin göz ardı edildiğine dikkat çekti.

Basın açıklamasında Memur-Sen’in toplu sözleşme masasına sunduğu teklif şu şekilde;

2026 yılı 1. altı ay: Yüzde 10 refah payı, 10.000 TL taban aylığa zam, yüzde 25 oranında zam

2026 yılı 2. altı ay: Yüzde 20 oranında zam

2027 yılı 1. altı ay: 7.500 TL taban aylığa zam, yüzde 20 oranında zam

2027 yılı 2. altı ay: Yüzde 15 oranında zam

Uca, ayrıca memur ve emeklilere yönelik bazı yapısal talepleri de dile getirdi. İşte o talepler;

Refah payı istedik; çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor.

Taban aylığa zam istedik; çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor.

Oransal zam istedik, çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. Enflasyon oranında zammın, zam olmadığını işverenin kabul etmesi gerekiyor.

Taleplerin devamında;

-İlave olarak 1 derece verilmesini,

-Aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini,

-1. dereceye 3600 ek gösterge verilmesini,

-Akademisyen, şube müdürü, mühendis ve teknik personel için mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi,

-Yardımcı hizmetler sınıfı'nın kaldırılması,

-Bayram ikramiyesi ve kira desteği,

-Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi,

-Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılması,

-4688 sayılı Kanun’un revize edilmesi, gibi birçok konuda talepler sunuldu.

“KAYBEDECEK 2 YILIMIZ DAHA YOK”

Uca, memurların geçmiş dönem kayıplarının ve yüksek enflasyonun göz ardı edildiğini belirterek, “Biz, tutmayan hedeflerin, adaletsiz Hakem Kurulu’nun ve Maliye’nin sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz. Kaybedecek 2 yılımız daha yok.” sözlerine yer verdi.

Açıklama, “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır!” talepleriyle sona erdi.