Gürpınar İlçe Müftülüğü tarafından 2025 yıl Yaz Kur'an Kursları kapsamında öğrencilerin bilgi, beceri ve öz güvenlerini geliştirmek amacıyla 'Fahri Müezzinlik Yarışması' ve '40 Hadis Ezberleme Yarışması' düzenlendi. İlçe genelindeki Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmalardan '40 Hadis Ezberleme Yarışması', ilçe müftülüğü hizmet binasında; 'Fahri Müezzinlik Yarışması' ise Merkez Büyük Cami'de gerçekleştirildi.

Programlarda, öğrencilerin dini bilgi ve birikimlerini pekiştirmeleri, cami hizmetlerine gönüllü olarak katılma bilinci kazanmaları ve sahne heyecanını yenmeleri hedeflendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak Yaz Kur'an Kursları kapanış programında takdim edilecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere Gürpınar ilçe Müftülüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Gürpınar İlçe Müftüsü Kasım Demir, "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın hem dini eğitimlerini hem de sosyal gelişimlerini destekliyor. Emeği geçen tüm öğreticilerimize, öğrencilerimize ve ailelerine tefekkür ediyorum" dedi.