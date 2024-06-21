Bahçesaray ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi ve ona bağlı Düzbaşı mezrasının sulama ihtiyacını karşılayan kanal, kışın gelen çığdan dolayı tahrip oldu. Havaların ısınmasıyla çığın düştüğü bölgede, kar kütlelerinin altında kalan sulama kanalının açılması için mahalle sakinleri, muhtar Eyüp Kayan öncülüğünde kendi imkanlarıyla çalışma başlattı.

Kar yığınlarının başlangıcının bulunduğu alana yaklaşık 1,5 saat yürüyerek ulaşan mahalleli, çığın getirdiği taşları temizlemek için tünele dönüşen kar yığınlarının altına girerek kanalın temizlenmesi için kazma ve küreklerle 1 haftadır çalışma yapıp, çığın kapattığı su kanalına ulaştı.

Çığ nedeniyle kapanan su kanalını açmak için mahalle sakinleriyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, "Bahçesaray'da kış çok çetin geçiyor. Kışın mahallemizde kardan dolayı bayağı sıkıntı yaşadık. Bu sene bayağı kar yağdı, kış çok çetin geçti.

Kışın düşen çığlar su kanallarını kapattı, yolları engelledi. Neredeyse Temmuz ayına gireceğiz, biz daha su kanallarımızı açıp arazilerimize yeni su veriyoruz. Vatandaşlarla beraber kendi imkanlarımızla kanalı temizleyip tarlalarımıza suyu bırakmaya çalışıyoruz" dedi.