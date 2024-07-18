Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, yaz aylarında yoğun olan eğlence merkezlerinde denetim yapıldı. Denetimlerde, lunapark işletmelerinde tehlike arz eden elektrik kabloları, hijyen durumu, engelli kullanım kolaylıkları incelenirken, çevre güvenliği ile personel iş güvenliği de denetlendi.

İşletmelere denetim ve ikaz formu da tanzim eden ekipler, eksiği olan işletmelere uyarıda bulundu. Lunapark denetimlerinin belirli periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.