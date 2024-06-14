Bir yandan bayram alış – verişi, bir yandan düğün sezonu derken Van’da kuyumcu esnaflarında da yoğunluk yaşanıyor. Birçok kişi yarın (15.06.2024) hem bayram arifesi hem cumartesi günü olması nedeniyle kuyumcuların açık olup olmayacağını merak ediyor.

Kuyumcu esnafının bayram arifesinde de açık olacağı ve hizmet sunacağı öğrenildi. Sabah erken saatlerde açılacak olan kuyumcuların arife günü akşam saatlerine kadar müşterilerini ağırlayacağı belirtildi.

Wanhaber’e konuşan kuyumcu esnafı, hem düğün sezonu, hem bayram olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını söyledi. Esnaflar, hem altın bozduranların hem de altın alanların olduğunu ve yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Bu arada altın fiyatları bugün belli oranda yukarı yönlü değişti.