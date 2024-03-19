Van’da kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden beri aralıksız devam eden kuvvetli yağmur, akşam saatlerinden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kuvvetli yağışların ardından birçok noktada su taşkınları ve göletler oluştu.

Düşük kotlarda dükkan ve evler sular altında kalırken, birçok mahallede oluşan su birikintileri olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Birçok noktadan su baskınları ile ilgili olumsuzluk bildirilirken, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi Hacıdurağı 1. Sokakta da su taşkını mahalleliye zor anlar yaşattı. Mahallede biriken su İpekyolu Caddesi üzerine kadar taşarken, vatandaşlar kendi imkanları ile oluşan su göletlerini tahliye etmeye çalıştı.

Şamran kanalında su seviyesinin yükseldiği ve mahallede rögarlardan su çıktığı görülürken, mahalleli su tahliyesi için yetkili mercilere bildirimde bulunduğunu söyledi.

Araçların ve yayaların ilerlemesini güçlendiren taşkınlar meydana gelirken, yağışlar ise etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji ve Van Valiliği, kuvvetli yağış ile birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunmuştu.



