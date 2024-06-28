TOBB tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde Mayıs 2024’te, Mayıs 2023’e göre kurulan şirket sayısı % 0,3 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı %4,4 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %9,9 azaldı.

Mayıs 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre % 37,5 oranında artarken kapanan kooperatif sayısı % 16,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında % 60 azalış oldu.

VAN’DA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan verilere göre Van’da bu yılın Mayıs ayında 48 şirket, 12 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, kurulan kooperatif olmadı. Van’da 14 şirketin tasfiye edildiği 2024 yılı Mayıs ayında, 17 şirket ve 9 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Verile göre; Van’da 2023 yılı Mayıs ayında ise 50 şirket, 2 kooperatif ve 16 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 4 şirket ise tasfiye edilmişti. 2023 yılı Mayıs ayında 13 şirket ve 26 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

5 AYLIK RAKAMLAR

Paylaşılan verilere göre; bu yılın ilk 5 ayını kapsayan (Ocak - Mayıs) zaman diliminde ise Van’da toplam 228 şirket, 8 kooperatif ve 62 adet gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bu sürede Van’da 47 şirket ve 3 kooperatif tasfiye edilirken, 39 şirket, 7 kooperatif ve 43 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

2023 yılı Ocak – Mayıs dönemlerini kapsayan dilimde ise Van’da 360 şirket, 14 kooperatif ve 87 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 45 şirket, 1 kooperatif tasfiye edilmiş, 37 şirket, 2 kooperatif ve 92 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.