Ülke genelinde 2024 yılının Ocak – Kasım döneminde 2023’ün Ocak – Kasım dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 12.8 oranında düştü.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre 11 ayda ülkemiz genelinde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18.2, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 24.7 azaldı.

2024 yılın Ocak – Kasım dönemini kapsayan 11 ayında, 2023’ün 11 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 16.4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2.9 oranında artış gösterirken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 93 oranında azalma görüldü.

VAN’IN 11 AYLIK İSTATİSTİKLERİ

TOBB tarafından yayımlanan istatistik verilerine göre; bu yılın 11 ayını kapsayan (Ocak – Kasım) diliminde Van’da toplam 490 şirket, 29 kooperatif ve 169 adet gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bu sürede Van’da 90 şirket, 15 kooperatif ve 89 gerçek kişi ticari işletme ise kapanırken, 103 şirket ve 13 kooperatif ise tasfiye edildi.

Van’da geçtiğimiz senenin aynı döneminde 698 şirket, 25 kooperatif, 170 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, aynı dönemde 84 şirket, 6 kooperatif ve 172 gerçek kişi ticari işletme de kapanmıştı.

2024 yılı 11 aylık süreçte Van’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 oranında düştü.

Van’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 11 ayda kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13 oranında artış gösterirken, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 1 oranında artış gösterdi.