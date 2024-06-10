Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmeleri ve sorunsuz bir bayram geçirmeleri için hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Bu kapsamda ilgili kurumların katılımıyla Kurban Hizmetleri Komisyonu kuruldu. Komisyon Kurban Bayramı'nda yurttaşların daha rahat kurbanlık alışverişi ve kesimi yapabilmesi için bir dizi kararlar aldı.

Komisyonca alınan kararlar doğrultusunda, ilgili kurumların katılımıyla bayram süresince satış ve kesim yerlerinde gereken tedbirlerin alınması, hijyene dikkat edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, kesimlerde yaralanmalara karşı tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Komisyon tarafından ayrıca kentin değişik noktalarında 5 satış yeri ve 13 kesim yeri de belirlendi. İşte kurban satış ve kesim noktaları;

KURBAN SATIŞ YERLERİ

İpekyolu:

1- Belediye Hayvan Pazarı Bostaniçi Mahallesi,

Tuşba:

1- İskele Mahallesi İskele Caddesi Mimar Sinan İlköğretim Okulu yanı,

2- İstasyon Mahallesi Erciş Yolu Üzeri Eski Marangozlar Sitesi karşısı Migros yanı,

3- Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi sağlık ocağı yanı,

4- Akköprü Mahallesi mezarlık arkası,

KURBAN KESİM YERLERİ

İpekyolu:

1- Özsüerler Mezbahanesi Bostaniçi Mahallesi Hayvan Pazarı yanı

Tuşba:

1- Vangölü Kuran Kursu Kalecik Mahallesi Erciş Yolu Üzeri Can Petrol yanı,

2- Etin Dünyası Akköprü Mahallesi Mezarlık yanı Yavuz Selim Sokak,

3- Etin Dünyası Abdurrahman Gazi Mahallesi Bediüzzaman Caddesi Kardeşler Lokantası yanı,

4- Vangölü Mezbahanesi Beyüzümü Mahallesi,

5- Serkan Oto 65 oto yıkama Akköprü Mahallesi mezarlık yanı

Edremit:

1- Esentepe Mahallesi Yunus Emre İlkokulu karşısı,

2- Erenkent Mahallesi 3.Etap son durak,

3- Erenkent Mahallesi 10.Etap Camii yanı,

4- Erenkent Mahallesi 14.Etap Çetiner Market yanı,

5- Erdemkent Mahallesi Erdemkent İlkokulu karşısı,

6- Kavurma Mahallesi Memursen TOKİ

Ayrıca merkez ilçeler dışındaki ilçelerde ise ilçe belediyelerinin belirlediği alanlarda kurbanlık satışı yapılırken, kurbanlık kesimleri ise Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp, Başkale ve Çatak ilçelerindeki Büyükşehir Belediyesi mezbahaneleri hizmet verecek.