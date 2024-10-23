Vanlıların olmazsa olmazı sofraların vazgeçilmezi otlu peynir, yazın taze peynir, kışın ise eski peynir (küp peynir) olarak tüketiliyor. Özellikle eski peynir olarak tabir edilen ve lezzetini toprağa gömülmesinden dolayı olan otlu peynir, kış aylarında da kahvaltıda bolca tüketiliyor.

Sonbahar aylarında toprağa gömülü olan peynir çıkarıldıktan sonra satışa sunuluyor. Şehir dışında da yoğun talebin olduğu otlu peynir yılın her ayında tüketilebiliyor.

Wanhaber muhabirine konuşan Peynirci esnaflarından Berat Ayık, “Yaklaşık 20 yıldan fazladır ailem peynircilik yapıyor. Ben de uzun yıllardır baba mesleği olan peynirciliği devam ettiriyorum” dedi.

“ESKİ OTLU PEYNİR İLGİ ODAĞI”

Havaların soğumasıyla beraber işlerinin yoğunlaştığını belirten esnaf Ayık, “Yaz aylarında taze peynir yapımı gerçekleştiriliyor. Taze peynir yumuşak olduğu için tüketim olarak vatandaşlar çok fazla rağbet göstermez. Alınan o taze peynirler toprağa gömülür, bu şekilde olgunlaşarak lezzeti de artar ve kışın sofralarda yerini alır. Sonbahar aylarının gelişiyle havaların soğumasının ardından vatandaşlar eskiyen peynir için bizlere akın eder.” ifadelerini kullandı.

“PEYNİRLER GÜRPINAR VE ÖZALP BÖLGELERİNDEN GELİYOR”

Peynirlerin genellikle Gürpınar Norduz bölgesinden ve Özalp ilçesinden geldiğini belirten esnaf Ayık, “Bu iki ilçemizde geniş mera alanları ve yüksek kesimlerinde endemik bitkiler olduğu için daha güzel peynirler tutuluyor ve peynirin tadı daha lezzetli oluyor. Peynirci esnafında peynir satışı her zaman olur ama kış aylarında biraz daha yoğunluğu artar. Çünkü eski peynir ya da küp peyniri daha çok rağbet görüyor.” şeklinde konuştu.

“GÜNLÜK OTLU PEYNİR SATIŞI İYİ SEVİYELERDE”

Peynir fiyatlarına da değinen esnaf Berat Ayık, “Eski peynir fiyatları kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. Yazın taze peynir 200 ila 250 TL arasında satılırken sonbahar ve kış aylarında eski peynirin kilogram fiyatı 300 ila 350 TL arasında oluyor. Bu peynir genellikle küp ve salamura şeklinde oluyor. Otlu peynir sofraların vazgeçilmezi olduğu için Van halkı olarak fiyatı ne kadar olursa olsun yine de satın alınıyor ve tüketiliyor. Günlük olarak satışlarımız değişkenlik gösteriyor. Bazen 20-30 kilo satışımız olurken bazen de 50 kilo peynir satabiliyoruz” ifadelerini yer verdi.

BAL FİYATLARI

Peynirin yanı sıra bölgede çok tüketilen kahvaltı türlerinden zeytin, bal, çay ve köy yumurtası satışı gerçekleştirdiğini de aktaran Ayık, “Özellikle Hakkari’nin Şemdinli ilçesi, Van Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde karakovan ve çiçek balı bizlere çok geliyor. Bal fiyatları da kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. 200 TL’den fiyatlar başlarken çiçek balı 600 TL, karakovan balı 1300 TL, en kaliteli bal ise 3500 TL’den satılıyor. Yoğun talep gören doğal köy yumurtasının ise kolisi 150 TL’den satışa sunuluyor” dedi.