Türkiye'de 2024 yılında kadınlara toplam 517 bin 528 konut satışı yapıldı. Bu sayı toplam satılan konut sayısının yüzde 35,01'ini oluşturdu. Van’da ise 2024’te satılan konutların yüzde 26’sını kadınlar aldı.

Raporda yer alan bilgilere göre konut satın alan kişilerin cinsiyeti ele alındığında; 2024 yılında kadınlara satılan konut sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 28,75 oranında artış göstererek 517 bin 528 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan bu rakamlara göre satışı gerçekleşen konutların yüzde 35,01’ini kadınlar aldı.

TÜİK verilerine göre ülkemiz genelinde kadınların en fazla konut satın aldığı il, 78 bin 206 ile İstanbul olurken, kadınların en az ev satın aldıkları il ise 177 ile Ardahan oldu.

VAN’DAKİ DAĞILIM

Van’da 2024 yılında 9 bin 715 konut satışı gerçekleşti. Açıklanan bu rakamlara göre satışı gerçekleşen konutların 6 bin 857’sini erkekler, 2 bin 559’unu ise kadınlar satın aldı.

Açıklanan istatistiklere göre konut satın alan kişilerin cinsiyeti ele alındığında; Van’da 2024 yılında kadınlara satılan konut sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artış göstererek 2 bin 559 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında Van’da toplam 8 bin 108 konut satışı gerçekleşirken, bunun 2 bin 129’u kadınlara satıldı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Van’da satışı gerçekleşen konutların yüzde 26,34’ünü kadınlar aldı.

Van’ın son beş yıllık konut satış tablosuna bakıldığında kadınların en fazla konut satın aldığı yıl 2024 oldu.

Van’da son beş yılda konut satın alan kadınların sayıları ise şu şekilde;

2020: bin 784, 2021: bin 883, 2022: 2 bin 295, 2023: 2 bin 129, 2024: 2 bin 559.