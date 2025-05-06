Edinilen bilgilere göre, kaza, Özalp-Çaldıran kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AFR 68 plakalı otomobil, Çavuşlar Mahallesine taziye giderken bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralılardan Z.Ö. isimli kadın hastaneye kaldırıldığı sıra yolda hayatını kaybederken, diğer 4 kişi Özalp Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Van’a sevke dildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

"Kaymakam Bulut kaza yerine gitti"

Özalp-Çaldıran yolunda meydana gelen trafik kazası ihbarını alan Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaralanan vatandaşlara devletin her zaman yanlarında olduklarını ileterek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Bulut, yaralılar hastaneye sevk edilene kadar yapılan çalışmaları takip etti.