Yayımlanan verilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları paylaşıldı.

2024 Ekim ayına ait istatistiklerde; yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı bakanlık onaylı tesisler; otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel, kamping olarak geçiyor.

Van’da tesislere toplam geliş sayısı 2024 yılı Eylül ayında 49 bin 163 olurken bu durum 2024 yılı Ekim ayında yüzde 37 oranında düşerek 30 bin 961 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Ekim 2024’te Van’da tesislere toplam geliş sayısı 30 bin 961 olarak gerçekleşti. Bu sayının 12 bin 850’si yabancı, 18 bin 111’i ise yerli olarak bildirildi.

2024 yılı Eylül ayında Van’da toplam konaklama 93 bin 755 olarak kayıtlarda yer alırken, 2024 yılı Ekim ayı içerisinde bu oran yüzde 38 düşerek 58 bin 36 olarak açıklandı. Geceleme yapan 58 bin 36 kişinin 25 bin 356’sı yabancı, 32 bin 680’i yerli olarak kayıtlara geçti.

Van’da ortalama kalış süresi yabancı turistlerde 1.97, yerli turistlerde ise 1.80 olurken toplam kalış süreleri ise ortalama 1.87 olarak bildirildi.

Van’da Ekim ayı içerisinde bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 34.55 olarak açıklanırken, bu oranın yüzde 15.9’u yabancılar, yüzde 19.45’i ise yerlilerden oluştu.