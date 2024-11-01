Wanhaber’e konuşan oto lastik esnafı, Van’da kışlık lastik alım ve değişimine olan talebi, lastik fiyatları, lastik değişimi yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konulara ilişkin bilgi verdi.

“GEÇTİĞİMİZ HAFTA YOĞUNLUK YAŞANDI”

Van’da 3 yıldır oto lastik satımı ve değişimi yaptığını söyleyen esnaf Abdurrahman Duman, “Geçtiğimiz hafta aniden havaların soğumasıyla beraber az da olsa bir yoğunluk yaşandı. Ama son bir haftadır havaların sıcak olmasıyla beraber oto araç lastiği değişimine talep düştü. Günlük olarak 4-5 sürücü lastik alımı yapıyor, şimdiden hazırlığını tamamlıyor.” dedi.

Kış öncesi lastik değişiminin yapılmasının önemine değinen Duman, “Mesela kısa süre sonra yağışlar başlarsa ay sonunu beklemeden talepler artacak. Batıdaki şehirler kışlık lastik değişimine biraz daha geç başlar ama bizde koşullar daha erken kullanmamızı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“MARKAYA GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR”

Oto lastik ürünlerinde geçtiğimiz yıllara göre yüzde 20-25 oranında fiyat artışının olduğunu belirten Esnaf Duman, “Geçtiğimiz yıl ortalama olarak fiyatlar 7 bin 500 TL civarındaydı. Bu yıl ise 10 bin, 12 bin TL civarı. Lastiklerin markalarına göre de fiyatlarında değişiklik oluyor. Örneğin normal kalitede bir ürünün 4’lü fiyatı 7 bin 500 TL’den başlıyor, kaliteli ürünün fiyatı ise 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. Fiyatlarda vatandaşın imkanına göre yardımcı da oluyoruz. Kredi kartı ile vade farksız taksitlendirmelerde gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“OTO LASTİK ALIRKEN SÜRÜCÜLER DİKKAT”

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan esnaf Duman, “Araç lastiği en önemli parçadır. Aracın içinde canlar taşınıyor. Lastik alınırken vergi levhasının olduğu, Ticaret Odalarına kayıtlı, resmi evrakı olan yerlerde alım ve değişim gerçekleştirilmesini öneriyorum. Özellikle 2.el ürünlerde sonradan diş açmalar oluyor. Bunlar hayati tehlike içerir. Özellikle 2020 yılı öncesi lastiklerin de kullanılmaması gerekiyor. Lastikler aşınmış olabilir. Bundan kaynaklı özellikle uzun yolda olanlar ciddi anlamda sorun yaşayabilir” ifadelerine yer verdi.