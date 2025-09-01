Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan doğal gaz sektör raporuna göre Türkiye genelinde 2025 yılı Haziran ayında kullanılan toplam doğal gaz miktarı 2.705,856 milyar metreküp (Sm3) olarak kayıtlarda yer aldı. Aynı dönemde Van’da ise 8,327 milyon metreküp doğal gaz kullanımı gerçekleşti.

Van’da bu dönemde Boru Gazı 8,020 milyon Sm3, LNG kullanımı 0,14 Sm3, CNG kullanımı ise 0,438 Sm3 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DAKİ DOĞAL GAZ ABONE SAYISI

EPDK tarafından açıklanan raporda Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketine bağlı abone sayısı Haziran 2025 itibari ile 158 bin 619 olarak açıklandı. Bu dönemde Van’da bulunan doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 8 bin 201 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde bulunan toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 33 bin 500, serbest tüketici sayısı ise 822 bin 534 olarak raporlandı.