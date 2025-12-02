Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korunmak için bitkisel ürünlere yoğun ilgi göstermeye başladı. Van’daki aktarlarda zerdeçal, zencefil, tarçın ve ıhlamur gibi ürünlere talep sürerken, esnaflar geçen yıla göre fiyatların arttığını buna bağlı olarak geçen yıla kıyasla satışlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Buna rağmen kış çayları ve bitkisel karışımların hala en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını kaydeden Aktar esnafı Ferhat Bilgiç, “Kış ayı başladı tabii, havalar soğuyunca vatandaşlar yine bitkilere yöneldi ve haliyle bizde de hareketlilik var. Genelde zerdeçal, zencefil, tarçın, ıhlamur, kuşburnu… Bu tarz ürünleri alınıyor, satışlarımız normal gidiyor ama geçen seneye göre fiyatlar çok yükseldi.” diye konuştu.

“ÖZELLİKLE SON HAFTALARDA CİDDİ BİR TALEP VAR”

Kış aylarında en çok zerdeçal, zencefil, tarçın, ıhlamur ve kuşburnunun tercih edildiğini belirten Ferhat Bilgiç, şunları ifade etti:

“En çok zerdeçal, zencefil, tarçın, ıhlamur, kuşburnu gibi klasik kış ürünleri satıyoruz. Bu ürünler kış aylarının olmazsa olmazı. Mesela zerdeçalın kilosu 200 TL, zencefil 300 TL, tarçın 450 TL. Çiçek ıhlamurun kilosu ise 3 bin TL, yaprak ıhlamur da bin 500 TL. Bir de bizim karışık kış çayımız var, 200 gram paket şeklinde satılıyor, onun da fiyatı 75 TL. İçinde papatya, gül yaprağı, portakal kabuğu, limon kabuğu, kuşburnu, ıhlamur gibi bitkiler var. Kış ayı olduğu için vatandaşın ilk tercihi hep karışık kış çayı oluyor. Özellikle son haftalarda ciddi bir talep var.”