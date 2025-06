Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen sergide konuşan Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı Başkanı Veysel Özaraz, "Her fırça darbesi bir umudu, her renk bir gülümsemeyi temsil ediyor. Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı öncülüğünde düzenlenen resim sergisi, bu yıl kimsesiz çocuklar yararına sanatseverlerle buluşuyor. Bizlerde sanatın birleştirici gücüyle, toplumda farkındalık oluşturmak ve kalplere dokunmayı hedefliyoruz" dedi.

Alanında değerli ressamların ve gönüllü sanat öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlanan sergide yer alan tüm eserlerin yalnızca sanata değil, iyiliğe de hizmet ettiğine vurgu yapan Özaraz, "Her çocuk bir umuttur ve her umut, birlikte olduğumuzda gerçeğe dönüşür" sözlerine ‘Sanatın gücüyle umuda dokunuyoruz' sloganıyla sonlandırıyoruz. Sergide elde edilecek tüm gelir, ihtiyaç sahibi ve ailesiz çocukların eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacak.

Bu anlamlı etkinlik, hem sanatseverlere hem de yardımsever bireylere kapılarını açarken, küçük bir tuvalin büyük bir hayata nasıl dokunabileceğini de gözler önüne seriyor. Ben bu anlamda sergimizde emeği olan tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sanatla iyilik arasında kurulan bu köprüde yer almak isteyen herkesi, instagram ve internet adresimizde tablo detaylarını inceleyerek bağışta bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.