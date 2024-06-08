Van’da bir araya gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları, Van Milletvekilleri ile bölge milletvekilleri, halk buluşmasında kayyum kararını protesto etti.

Van’da konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyum kararını kabul etmediklerini ve bu karara karşı durmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bayındır’dan sonra konuşan Hatimoğulları, “Seçim sonuçlarında halk size tarihi bir ders vermiştir. Ve bu dersin sonuçlarını iyi değerlendirmeyenler şunu bilmeli ki; önümüzdeki seçimlerde tabela partisine döneceksiniz. Kayyum yasal değildir. Bu antidemokratik bir uygulamadır. Çünkü halk seçiyor. Hakkari’de başkanımızı halk seçti” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları; “10 sene sonra bir davayı yeniden dirilterek, daha hakkında karar olmadan önce kayyum atıyorlar. Aynı şeyi biz Van’da yaşadık. Şu bilinmelidir ki Mehmet Akış, Kürt halkının iradesidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yöneticiler DEM Parti binasına geçti.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.