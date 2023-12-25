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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Kasım ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 49 şirketle Malatya, 30 şirketle Elazığ, 25 şirketle Erzurum, 18 şirketle Ağrı izledi.

Kasım ayında Bitlis'te 12, Ağrı'da 18, Muş'ta 11, Erzincan'da 9, Iğdır'da 8, Kars'ta 3, Hakkâri'de 6 şirket kurulurken Tuncel ve Ardahan'da ise şirket kurulumu gerçekleşmedi. Verilere göre Kasım ayında Van'da 57 şirket, 11 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda 7 şirket, 1 kooperatif tasfiye olurken, 4 şirket, 1 kooperatif ve 35 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

Geçen yılın Kasım ayına oranla Van'da kurulan şirket sayısında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Van'da 97 şirket, 2 kooperatif, 19 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulmuştu. Bu ayda 7 şirket, 2 kooperatif tasfiye olurken, 4 şirket, 1 kooperatif ve 19 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı.

Kasım ayında bölge illeri Bitlis'te 12 şirket ve 5 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 1 şirket tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 4 şirket, 23 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Hakkâri'de Kasım ayında 6 şirket, 2 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 2 şirket tasfiye oldu.

Yine Hakkari'de bu dönemde 2 şirket, 5 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta Kasım ayında 11 şirket ve 1 kooperatif kurulurken, 1 şirket ve 1 kooperatif ise tasfiye oldu. Bu dönemde Muş'ta 3 şirket ve 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapadı.

Van'da Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim Kasım döneminde 698 şirket, 25 kooperatif, 170 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 94 şirket ve 6 kooperatif ise tasfiye kararı aldı. Yine bu periyotta Van'da 84 şirket, 6 kooperatif, 172 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi.

Bu süreçte geçen yıla oranla kurulan şirket, kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında artış olduğu görüldü. 2023'ün ilk 11 ayında, 2022'in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı % 7,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 24,9 oranında azalırken, kurulan kooperatif sayısı % 67,5 arttı.

2023'ün ilk 11 ayında, 2022'in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısı % 7,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 44,7 artarken, kapanan kooperatif sayısında % 3,2 azalma oldu.

KURULAN KOOPERATİF SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %27,5 ARTIŞ OLDU

Kasım 2023'te, Kasım 2022'ye göre kurulan şirket sayısı % 21 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 31,3 oranında azalırken, kurulan kooperatif sayısı % 27,5 arttı. Kasım 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre % 46,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 294 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısında % 20,8 azalma oldu.

KURULAN GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETME SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %9 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 6,5 kurulan kooperatif sayısı %18,8 oranında azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında % 7,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında % 473,7 artış olurken, kapanan kooperatif sayısında % 5,9 azalış gerçekleşti.

TUNCELİ VE ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Kasım 2023'te kurulan toplam 10.663 şirket ve kooperatifin %84,6'sı limited şirket, %12,9'u anonim şirket, %2,4'ü ise kooperatifi olurken, şirket ve kooperatiflerin %38,3'ü İstanbul, %11,3'ü Ankara, %6,7'si İzmir'de kuruldu. Bu ay Tunceli ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %16,6 ORANINDA ARTTI

2023 yılında toplam 118 bin 949 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 101 bin 771 limited şirket, toplam sermayenin %71,1'ini, 14.219 anonim şirket ise %28,9'unu oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre %16,6 oranında arttı.

Kasım 2023'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 494'ü ticaret, 1 bin 499'u inşaat ve 1 bin 470'i imalat sektöründe kuruldu. Kasım 2023'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 576'sı inşaat, 535'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 135'i imalat sektöründen oluştu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 825'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 357'si imalat, 323'i inşaat sektöründen olurken, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 4.608'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1 bin 166'sı inşaat, 1 bin 059'u imalat sektöründe gerçekleşti.

895 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Kasım 2023'te kurulan 895 yabancı ortak sermayeli şirketin 514'ü Türkiye, 45'i İran, 32'si Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 895 yabancı ortak sermayeli şirketin 118'i anonim, 777'si limited şirketi olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında kurulan şirketlerin 1 bin 502'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 537'si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 534'ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %74,1'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.