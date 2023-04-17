Van'da yaz mevsiminin en çok sevilen ve tüketilen meyvesi olan karpuz tezgâhlardaki yerini aldı. Tezgâhları süsleyen karpuz, yüksek fiyatıyla da adeta cep yakıyor. Kilogramı 20 ile 30 TL arasında satışa sunulan karpuzun, önümüzdeki süreçte fiyatının düşmesi bekleniyor. Türkiye'de gıda ürünlerinde fiyatların her geçen gün yükselmesi vatandaşların alım gücünü zorlarken, yaz meyveleri de tek tek tezgâhlardaki çıkmaya başladı.

KİLOGRAMI 20 İLE 30 TL ARASINDA…

Yaz aylarında satışa çıkan karpuzun kilogram fiyatı, mevsimi olmadığı için ilk etapta 20 ile 30 liraya kadar alıcı buluyor. Karpuzun kilogram fiyatının 20 ile 30 lira arasında olduğunu öğrenen vatandaşlar, sadece bakmakla yetindi. Bazı marketlerde ise dilimle karpuz satışlarının olduğu görülüyor. Fiyatının çok pahalı olmasından dolayı bu süreçte keyfi alınacak bir ürün haline gelen karpuzun, önümüzdeki dönemlerde fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

YÜKSEK FİYATTAN DOLAYI TÜKETEN AZ…

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan ve herkesin severek yediği karpuz, fiyatının yüksek olmasından dolayı ilk etapta beklenen ilgiyi görmedi. Önümüzdeki dönemde Adana ve Diyarbakır karpuzunun da tezgâhlardaki yerini almasıyla, fiyatların düşmesi bekleniyor. Fiyatının yüksek olmasından dolayı karpuz alamadıklarını belirten vatandaşlar, "Van'da yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi karpuz tezgâhlardaki yerini aldı. Sezonun yeni başlaması nedeniyle, fiyatlar çok yüksek.

Şuanda kilogramı fiyatı 20 ile 30 TL arasında satılıyor. Bu dönemde karpuz yemek lüks olur. Umarım önümüzdeki günlerde fiyatları biraz daha düşer. Adana ve Diyarbakır bölgesindeki karpuzların da piyasaya çıkmasıyla fiyatların çok daha aşağıya düşeceğine inanıyoruz. Şimdilik sadece bakınmanla yetiniyoruz" ifadelerini kullandılar.

Van Bölge Gazetesi