Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen sergide yaklaşık 200 eser sergilendi. 3 gün boyunca açık kalan sergi ile ilgili konuşan Sanatkar Berrak Kederli, ‘Geçmişten Geleceğe’ adı altında düzenlenen karma sergi ile sanatseverlerle buluştuklarını ifade ederek, “Sergimizde epoksi, naht, muarra, scapture, stringart, filografi, kağıt rölyef ve dekoratif zeminler başta olmak üzere birçok sanat dallarına ve sanat tekniklerini yer verdik. Eserler fazlasıyla beğeni topladı. Aldığımız pozitif yorumlarla sanat yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.