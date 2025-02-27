Kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten ekipler, kırsalda ise kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezindeki 25 ana arter başta olmak üzere birçok noktada küreme ve tuzlama çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının durması ile birlikte kaldırım, yaya yolu ve refüjlerde çalışma başlattı.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yoğun çaba sarf eden ekipler, kırsalda ise ulaşıma kapanan 52 mahalle ve 33 mezra olmak üzere 85 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.