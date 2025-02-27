Bugün sabah saatlerinden itibaren de yer yer kar yağışının etkili olduğu Van’da bu yağışların öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ardından karlı sistemin Van’ı terk etmesi, yarından itibaren de az bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. Yarından itibaren hava sıcaklıklarında da artış bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre; bugün bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Van'ın kuzey, doğu ve merkez ilçelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin edilen Van’da, rüzgâr batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Van için buzlanma ve don uyarısını yineleyerek; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bir uyarıyı da çığ tehlikesi için yapan Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı