Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Karla Mücadele Ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gece boyunca kentteki 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yapan ekiplerin, gündüzün ilk ışıklarıyla birlikte, ulaşıma kapanan 60 mahalle ve 98 mezra olmak üzere 158 yerleşim yerinin yolunu açmak için de çalışma başlattığı aktarıldı.

“ARAÇLARINIZI PARK ETMEYİN”

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu; şehir merkezlerindeki cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarının aksamaması için, ana ve ara arterlere araçların park edilmemesini istedi. Araçları park etmek durumunda kalan sürücülerin ise mutlaka araç camlarına iletişim numarası bırakmaları ve gerektiğinde araçlarını kaldırabilecek şekilde hazır bulunmaları istendi.