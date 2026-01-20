Van’da kent genelinde etkili olan yağışla birlikte yüzlerce yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezinde araçlar kar altında kaldı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İşlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, kaldırımların karla dolması nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

ESNAF, İŞYERLERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLEDİ

Yaya olarak ilerlemek zorunda kalan vatandaşlar yol kenarlarında zorlukla yürüyebilirken, birçok esnaf da kendi iş yerlerinin önünü açmak için küreklerle temizlik çalışması yaptı. Araçlar ise trafikte ilerlemekte zorlandı.

Öte yandan karla mücadele ekipleri, yol ve kaldırımları temizlemeye devam etti.

Etkili olan kar yağışı tüm olumsuzluklara rağmen, güzel görüntüler de oluşturdu.