Meteoroloji’nin yayımladığı verilere göre; bugün Van genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış ve karla karışık yağış, rakım yüksekliği 2 binin üzerinde olan bölgeler için ise kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Van’da rüzgarın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu