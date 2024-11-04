Meteoroloji’nin yayımladığı verilere göre; bugün Van genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış ve karla karışık yağış, rakım yüksekliği 2 binin üzerinde olan bölgeler için ise kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Van’da rüzgarın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu