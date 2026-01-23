Van’da kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan yollar bir bir açılırken, dün gece kent merkezinde başlayan kar yağışı halen sürüyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yerleşim yeri yolları da ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, dün yapılan açıklamada 52 olan kapalı yol sayısının ekiplerin yoğun çalışması sonucu 36’ya düşürüldüğü belirtildi. Kar yağışından en çok etkilenen ilçe ise Muradiye oldu. İlçede 15 mahalle ve 2 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Bahçesaray ilçesinde 7 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 2 mezra yolu, Çatak ilçesinde 2 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle ve 3 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 3 mezra yolu, Muradiye ilçesinde ise 15 mahalle ve 2 mezra yolu olmak üzere toplam 36 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekiplerin, kapalı olan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

SÜRÜCÜLER DİKKAT ETMELİ

Ayrıca kent genelinde etkili olan kar yağışı trafikte riski artırıyor. Sürücülerin dikkatli olması büyük önem taşırken, kış lastiği olmayanların trafiğe çıkmaması hayati önem taşıyor. Uzmanlar, hava ve yol şartlarını göz önünde bulundurarak dikkatli olmalarını özellikle hatırlatıyor.