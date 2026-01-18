Van'da kış, yaşattığı olumsuzluklarla da adından söz ettiriyor. Zaman zaman etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Yapılan çalışmalarla kapalı yol sayısı 25'e düştü.

Bugün itibariyle Bahçesaray'da 7, Başkale'de 2, Çatak’ta 5, Gevaş’ta 3, Gürpınar'da 6 ve Saray ilçesinde de 2 olmak üzere toplam 25 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.