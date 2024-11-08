Sağlık Bakanlığı’yla beraber yapılan protokol çerçevesinde verilen kan hizmetleri görevi ile Türkiye’de 18 bölge kan merkezi, 69 kan bağış merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay Derneği’nin Van İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, Van’da kan stoklarının 20 bin ünite civarında olduğunu aktardı.

Yeltekin, Türk Kızılay Derneği’nin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde hastanelere kan alma ve kan verme hizmeti sağladığını belirterek, “Türkiye’nin yasal olarak kan alma ve kan verme hizmeti Kızılay’a ait. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol çerçevesinde 81 ilimizde yapılan kan bağışlarını alıp gerekli testleri uyguladıktan sonra hastanelerimize teslim ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“20 BİN ÜNİTE CİVARINDA BİR KAN STOĞUMUZ MEVCUT”

Van’da kan bağış oranının iyi durumda olduğunu belirten Ahmet Ferhat Yeltekin, “Van’da kan bağışı ile ilgili çok şükür ki iyi bir noktadayız. Bağışçılarımız sayesinde kan stoklarımız her zaman var. Van’da ortalama 20 bin ünite civarında bir kan stoğumuz mevcut, Kızılay’da kan stokları ihtiyaca göre yönetiliyor. Kan bağışlarının düşüş gösterdiği tek dönem Ramazan ayları oluyor, oruç tutan vatandaşlar tansiyonlarının düşme ihtimaline karşı daha temkinli yaklaşabiliyor.” diye konuştu.

Bağışlanan kanların çeşitli testlerden geçerek hastanelere dağıtıldığını aktaran Türk Kızılay Van İl Başkan Yardımcısı Yeltekin, “Kan Bağış Merkezimiz gerekli testleri uyguladıktan sonra; sağlıklı, temiz, hastalık barındırmayan kanları Sağlık Bakanlığı’mızın hizmetine sunuyoruz. Örneğin; Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, ilçe devlet hastanelerimize kan arzı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.