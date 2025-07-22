Van’da imar kirliliğine neden olan kaçak yapılaşmayla ilgili Van Büyükşehir Belediyesi, mücadeleye aralıksız devam ediyor. Şehir planlaması ve altyapı sistemleri açısından da büyük tehditler oluşturan ruhsatsız ve kaçak yapılarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı; ilçe belediyeleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile kaçak yapılaşmaya karşı etkin denetimler başlattı. Zabıta ekipleriyle çıkılan denetimlerde inşaat alanları tek tek gezilerek ruhsat ve yapı izinleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde kaçak yapılar durdurularak cezai işlem uygulanıyor. Denetimlerde teknolojik imkânlar ile uydu görüntüleri ve dron kullanılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kentte kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için bundan sonraki süreçte inşa edilecek tüm kaçak yapılar ilgili mevzuat çerçevesinde ekiplerce tespit edilerek yıkılırken, kaçak yapıların da hiçbir şekilde kullanımına izin verilmeyecek. Ayrıca çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi ve halkın bilgilendirilmesi için mahalle muhtarlıklarıyla da iletişim kurulacak" denildi.