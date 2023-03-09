İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan denetimlerde ticari maksatlı kesildiği anlaşılan yaklaşık 21 kilo kaçak et ele geçirildi. Zabıta ekipleri, kaçak kesildiğini tespit ettiği eti bulundukları yerden taşıyarak araca yükledi. Etler imha edilmek üzere götürülürken, kaçak kesim yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İpekyolu Belediyesi, vatandaşları bu tür satış yapan yerleri Alo 174 ve 4447160 numaralı hatları arayarak bildirmeleri konusunda uyardı.