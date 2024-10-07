Kaçak Balık Avı Ortaya Çıktı!

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği bu kontroller, baraj ve göletlerde kaçak avcılığa karşı kararlı bir mücadele sergiliyor.Dün sabah saatlerinde Sarımehmet Barajı'nda yapılan denetimler sırasında, R.G. isimli bir şahıs ağla sazan balığı avlarken suçüstü yakalandı; 400 kilogram kaçak balık tekrar baraja bırakılırken, 520 metre uzunluğundaki ağa da el konuldu. Ekipler, kaçak avcılığın doğaya verdiği zararın farkında olduklarını ve bu tür faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası benimsediklerini belirtiyor.

Sürekli Denetim ve Duyarlılık Çağrısı!

Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadelenin devam edeceğini ve bu amaçla denetimlerin artırılacağını vurguladı. Baraj, gölet ve akarsularda sürekli devriye atan ekipler, vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye teşvik ederek bölgenin doğal dengesinin korunmasına katkıda bulunmalarını istiyor. Bu mücadele, hem doğayı korumak hem de ekosistemi sağlıklı tutmak adına büyük önem taşıyor.