Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı belli oldu.

Geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 911 bin 575 olarak açıklanırken, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 56 bin 582 olarak istatistiklerde yer aldı.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından aktarılan yılın son verilerine göre Van’da ikamet izni dahilinde bin 185 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren istatistik tablosunu da açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı açıklanan istatistiklere göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan Suriye uyruklu kişi sayısı bin 305 olarak duyuruldu.

Resmi olarak Van’da bulunan bin 305 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,12 olarak bildirildi.

WanHaber: Fatma Öztürk