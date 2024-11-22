Yayımlanan verilere göre 2024 yılı Ekim ayında ülkemiz genelinde kurulan şirket sayısı 10 bin 808 olarak açıklandı. 2024 yılı Ekim ayında kurulan toplam kooperatif sayısı 236, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 606 olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 2 oranında düşüş gösterdi.

Ülkemiz genelinde Ekim ayında 2 bin 580 şirket, 73 kooperatif ise tasfiye edildi. Aynı dönemde ülke genelinde kapanan şirket sayısı 2 bin 440, kapanan kooperatif sayısı 91, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 441 olarak bildirildi.

VAN’DA EKİM AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan istatistik verilerine göre Van’da 2024 yılının Ekim ayında 47 şirket, 7 kooperatif ve 14 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da 6 şirketin tasfiye edildiği 2024 yılı Ekim ayında, 10 şirket, 2 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Van’da 2023 yılı Ekim ayında ise 63 şirket, 2 kooperatif ve 15 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 4 şirket ve 1 kooperatif tasfiye edilmişti. 2023 yılı Ekim ayında 6 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

Van’da kurulan şirket sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre azalış gösterdi.