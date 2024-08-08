Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı çalışan sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

İşsizliğin en çok olduğu kentlerden biri olan Van’da, sigortalı çalışan sayısı da belli oldu.

Yayımlanan istatistiki verilere göre Türkiye geneli (4a, 4b ve 4c) sigortalı çalışan toplam kişi sayısı 2023 Aralık ayı verilerine göre 25 milyon 358 bin 22 kişi olarak kayıtlarda yer aldı.

Aynı şekilde Van’da çalışan toplam aktif sigortalı sayısı 2023 Ocak ayı verilerinde 208 bin 676 kişi olarak bildirilirken, 2023 yılı son ayında bu oran yüzde 0,73 artarak 210 bin 207 kişi olarak SGK verilerinde yer aldı.