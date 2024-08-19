Özellikle havaların sıcak seyrettiği bu günlerde fazla yolcu aldığı gerekçesiyle mavi ve sarı yolcu servislerine ilişkin şikayetler artarken, konuya dair Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul’dan açıklama geldi.

Tuğrul Van’da yolcu taşımacılığı hizmeti ve veren sarı ve mavi servis sayılarını da paylaşarak; “Kentimiz için yeteri kadar servis aracımız var. Daha fazla olması demek, alternatif yolların az olduğu Van’da trafiği daha da çıkmaza sokmak demektir” ifadelerini kulandı.

“BELLİ SAATLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR”

Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, “Pik saatlerde maalesef çok fazla yoğunluk yaşanıyor. Bu durum hemen her kentte böyledir” dedi.

‘PİK’ saatlerdeki yoğunluğun sadece Van’da olmadığını belirten Başkan Tuğrul, “Türkiye’de hatta dünyanın her yerinde pik saatlerde yoğunluk yaşanır. Örneğin, otobüs, metrobüs, tramvay, taksi veya diğer toplu taşıma araçlarının tamamında bu sorun yaşanır. Mesai başlangıcı- bitişi ve öncesi-sonrası maalesef bu sorun yaşanmaktadır. Bu durumların yaşanmaması için çalışmalarımızı artıracağız” ifadelerini kullandı.

“Araçlarımız saat 6’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor” diyen Tuğrul, “Belli saatlerde araçlarımız hizmet veriyor. Örneğin sabah yolcuları almaya giden araçlarımızın büyük çoğunluğu boş gider sadece dönüşte dolu gelir. Yine aynı şekilde akşam ise dolu götürür boş döner. Hal böyle olunca aynı saatte birden fazla aracı aynı yere gönderemiyoruz. Zaten Van trafiği, park sorunu almış başını gidiyor, bu haliyle araç sayısı da artırılırsa içinden çıkılamaz bir hal alır, sorunlar gittikçe artar” şeklinde konuştu.

“TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIMIZ YETERLİ”

Toplu taşıma araçlarının yeterli olduğunu aktaran Tuğrul sözlerini şöyle tamamladı;

“Toplu taşıma araçları olarak şu an 268 sarı minibüs, 122 mavi özel halk otobüsümüz var. Bunlar haricinde birde Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler var. Bunlar mevcut Van trafiği, yolları göz önünde bulundurulduğunda yeterli oluyor. Kapasiteyi artırmaya çalışsak dahi alternatif yollar olmadığı için sorun artacaktır. Örneğin kampüse giden bir aracımız trafik yoğunluğundan 1 buçuk - 2 saate dönemiyor. Araçlar mevcut trafiğe takılmadan seri bir şekilde gidip gelebilse alternatif yollar, köprülü kavşaklar ile transit geçişler olsa bu sıkıntılarımız ortadan kalkacak. Yani 2 saatte 1 sefer yapan bir aracımız yarım saat, 45 dakikada bir sefer yapar, tekrar sefere çıkar. Bu şekilde yolda daha fazla aracımız olur ve doluluk oranı en aza inmiş olur. Hal böyle iken hedeflediğimiz sürede sefer tamamlanmıyor ve sorunlar gittikçe artıyor.”